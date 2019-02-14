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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in özel temsilcisi Federal Yönetim Bürosu Bakanı Hamid Mumtaz ve beraberindeki heyeti kabul etti

14 Şubat 2019 Perşembe 20:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in özel temsilcisi Federal Yönetim Bürosu Bakanı Hamid Mumtaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Sudan Medya, İletişim ve Enformasyon Bakanı Bushara Aro da yer aldı.

Son dönemde gelişen Türkiye ve Sudan ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı kabulde heyet, el-Beşir tarafından kaleme alınan özel mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek üzere Fuat Oktay'a teslim etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:31
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı FuatOktay
  2. Sudan Federal Yönetim Bürosu Bakanı Hamid Mumtaz
  3. Sudan heyeti

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