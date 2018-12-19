Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.