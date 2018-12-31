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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Geride bıraktığımız yıl, Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir milat olarak yerini alacaktır"- "Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine giden, tehdidi ve tehlikeyi kendi sahasında değil, oluştuğu yerde karşılayarak savunmayı değil, taarruzu esas alan Türkiye, kendisine rağmen bölgede bir oyun kurgulanamayacağını göstermiştir"- "Türkiye, bölgede bir terör koridorunun oluşturulmasına asla izin vermeyecektir"

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Geride bıraktığımız yıl, Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir milat olarak yerini alacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, yeni umutlarla girilen 2019 yılının ülkeye, Türk milletine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

"Geride bıraktığımız yıl, Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir milat olarak yerini alacaktır." ifadesini kullanan Oktay, milletin yüksek takdiri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini ve Türkiye'nin hızlı bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiğini belirtti.

Sistem değişikliğiyle hızlı karar alan ve uygulayan bir yönetim sistemine kavuşan Türkiye'nin dış politika, ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere her alanda aktif bir yürütme sergilemeye başladığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca tüm güvenlik güçlerimiz, sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütleri FETÖ, PKK/ PYD ve DEAŞ ile mücadeleye kararlılıkla devam etti. Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine giden, tehdidi ve tehlikeyi kendi sahasında değil, oluştuğu yerde karşılayarak savunmayı değil, taarruzu esas alan Türkiye, kendisine rağmen bölgede bir oyun kurgulanamayacağını göstermiştir. Türkiye, bölgede bir terör koridorunun oluşturulmasına asla izin vermeyecektir."

Oktay, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde ve terörle mücadelede hayatını kaybeden güvenlik güçlerine, vatandaşlara ve aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek, 2019'da acı ve zulümlerin son bulduğu, huzurun, mutluluğun, refahın hakim olduğu yeni bir dünyada buluşma temennisinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:18
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
  2. yeni yıl mesajı

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