Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Terim'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başsağlığı diledi06 Şubat 2019 Çarşamba 23:18
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Adana'da tedavi gören babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim ile telefonda görüştü.
Başsağlığı ve sabır dileyen Oktay, Terim'in acısını paylaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirmişti.
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