Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Terim'e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Adana'da tedavi gören babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim ile telefonda görüştü. Başsağlığı ve sabır dileyen Oktay, Terim'in acısını paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirmişti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.