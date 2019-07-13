Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefatı dolayısıyla yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi. Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Eygi için taziye mesajı yayımladı. Eygi'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Oktay, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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