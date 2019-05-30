Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:"Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum"- "Ülkemizin huzuruna kast eden teröristlere sınır tanımadan en ağır darbe vurulacaktır"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet diledi. Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizin huzuruna kast eden teröristlere sınır tanımadan en ağır darbe vurulacaktır." ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit olmuştu.

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