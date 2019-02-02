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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine ziyaret

Oktay, geçen yıl Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen piyade er Baki Afşar'ın Çorum'daki ailesini ziyaret etti

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine ziyaret

ÇORUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta şehit olan piyade er Baki Afşar'ın Çorum'daki baba evine ziyarette bulundu.

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Oktay, akabinde Şırnak Bestler-Dereler Kuyu Tepe üs bölgesinde, 16 Nisan 2018'de PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Afşar'ın Ulukavak Mahallesi'ndeki evine geçti.

Şehidin ailesi ve yakınlarına taziyelerini ileten Oktay, şehidin annesi Nurdan ve babası Mustafa Afşar ile sohbet etti.

Duaların okunmasının ardından Oktay, şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti.

Fuat Oktay, daha sonra Çepni Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki bazı sahabelerin kabirlerini ziyaret etti.

Oktay'a ziyaretlerinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:08
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Çorum
  3. Şehit Piyade Er Baki Afşar

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