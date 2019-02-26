Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Oktay, Şentop'u, Meclis Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı. Görüşme, basına kapalı devam etti.

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