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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır"- "15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" paylaşımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 1 dakika 5 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:59
  1. 15 Temmuz
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  3. Fuat Oktay

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