Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" paylaşımı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır"- "15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu. 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 1 dakika 5 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Oktay, şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

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