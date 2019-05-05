Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(YSK'nin İstanbul seçimine ilişkin vereceği karar) Baskı olayı varsa bu muhalefet tarafındadır, iktidar tarafından böyle bir baskı asla ve asla, hele hele iktidar gücünün kullanılması şeklinde bir şey asla söz konusu değil

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