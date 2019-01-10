0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile görüştü- Görüşmede, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yakın iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı

10 Ocak 2019 Perşembe 06:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da

KARAKAS (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile bir araya geldi.

Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin törenine katılmak üzere geldiği Karakas’ta, konakladığı otelde Morales ile görüştü.

Türkiye'nin geçen yıl Bolivya’da büyükelçilik açmasıyla ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydedildiği belirtilen görüşmede, Bolivya’nın da 2019’un ilk yarısında Türkiye’de büyükelçilik açması konusunda mutabık kalındı.

Uzun süredir planlanan Türkiye-Bolivya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın en kısa zamanda yapılması konusunda da mutabık kalınan görüşmede, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yakın iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede Morales, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinde Türkiye'ye tam destek verdiklerini dile getirdi.

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Morales, Türkiye'yi, dönem başkanlığını yaptığı, Rusya ve Çin'in de katılacağı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) toplantısına gözlemci olarak davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye davetini Morales'e iletti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 06:24
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  2. Fuat Oktay
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    1. TSK en büyüğüne hazırlanıyor!..
    2. Meteoroloji uyardı... Lodos alarmı!
    3. Trump ortalığı karıştırdı! İşte aday..
    4. Milyonların hayatı değişecek! Meclis'e..
    5. Maduro'dan Lima ülkelerine 48 saat süre
    6. İngiltere karışacak! Sokağa iniyorlar
    7. KDC'de cumhurbaşkanı seçiminin galibi..
    8. Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi
    9. 'Nazım en güzel dizeleri Atatürk için..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    11. Çin'den ABD ile ticari müzakereler..
    12. Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O..
    13. Gözyaşlarıyla izledi...
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    15. BUDO'dan sefer iptalleri
    16. Hırsızlık şüphelileri kovalamaca..
    17. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    18. Trump ile ABD'li Demokratlar..
    19. Fabri geri dönecek mi? Beşiktaş'tan..
    20. İsviçre'den gavurluk: 'Allahu Ekber'..
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'