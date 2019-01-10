0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız"

10 Ocak 2019 Perşembe 04:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da

KARAKAS (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." dedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere Karakas'a gelen Oktay, Simon Bolivar Havalimanı'nda Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Planlama Bakanı Ricardo Menendez tarafından karşılandı.

Oktay, havaalanında yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ilerleme kaydettiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'ya gerçekleştirdiği son ziyarette yapılan heyetlerarası görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileriye götürdüğünü ifade eden Oktay, bu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve özellikle de Maduro'nun yemin töreninde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etmek için Karakas'a geldiklerini söyledi.

Maduro'nun tekrardan halkın demokratik oylarıyla işbaşına gelmesinin hem Venezuela halkı hem de Venezuela için güzel günlerin habercisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını Venezuela halkına iletiyorum. Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 04:37
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  2. Fuat Oktay
  3. Maduro
  4. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    2. BUDO'dan sefer iptalleri
    3. Hırsızlık şüphelileri kovalamaca..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Trump ile ABD'li Demokratlar..
    6. Fabri geri dönecek mi? Beşiktaş'tan..
    7. İsviçre'den gavurluk: 'Allahu Ekber'..
    8. İşte Galatasaray'ın yeni gol makinesi..
    9. Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    10. Kağıthane'de silahlı kavga: 1 yaralı
    11. Manchester City’den gol yağmuru
    12. Ağrı'da eğitime kar engeli
    13. Real Madrid Kral Kupası'nda Leganes'i..
    14. ABD eski Savunma Bakanı Hagel'den flaş..
    15. Çin'in asimile zulmü: Vaazlarda..
    16. Arap Birliği daimi temsilciler..
    17. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    18. "Suriye Obama'nın en büyük dış..
    19. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    20. Yunanistan Başbakanı Çipras,..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'