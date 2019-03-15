Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidecek

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın talimatı uyarınca Oktay ve Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya gideceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığımızı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında Yeni Zelanda ile dayanışma sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları uyarınca Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştireceklerdir." Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirmişti.





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