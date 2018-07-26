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Fuat Oktay: Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, Türk adaletinin herkese eşit mesafede olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:37
Fuat Oktay: Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal çağrısına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, “Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur” dedi.

 

Oktay, “ABD’li muhataplarımız, Millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:37
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