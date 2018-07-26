Fuat Oktay: Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal çağrısına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, “Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur” dedi.

Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, Millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 26 Temmuz 2018

Oktay, “ABD’li muhataplarımız, Millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır” ifadelerini kullandı.