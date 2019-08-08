Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler ülkemiz
08 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
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