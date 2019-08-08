Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler ülkemiz

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