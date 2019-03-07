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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız."

07 Mart 2019 Perşembe 10:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:31
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

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