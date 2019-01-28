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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceğini görenlerin, son dönemde giderek daha çok demokrasimize ve ekonomimize saldırıyor olmaları boşuna değildir."

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceğini görenlerin, son dönemde giderek daha çok demokrasimize ve ekonomimize saldırıyor olmaları boşuna değildir."

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:47
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