Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatırımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada 'en reformcu ülke' olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım

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