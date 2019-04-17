Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:"Türkiye, Bosna Hersek’in AB ve NATO üyeliğini destekliyor" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Bosna Hersek’in AB ve NATO üyeliğini desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Bosna Hersek’in AB ve NATO üyeliğini desteklediğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi ziyarete geldiği Bosna Hersek’te temaslarına devam ediyor. Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi. Görüşmede Oktay Türkiye’nin, Bosna Hersek’in AB ve NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, ticaret hacmimizin arttırılmasını amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması’nın önemine değindi.



Oktay ayrıca, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

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