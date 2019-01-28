Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye, yine birilerinin hayalini kurduğu gibi bölgesindeki ve dünyadaki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır."

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