0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katıldı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'ta

TUNUS (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katıldı.

Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sibsi için Cumhurbaşkanlığı Kartaca Sarayı'nda tören düzenlendi.

Tören, Sibsi'nin naaşının Bağımsızlık Salonu'na getirilmesi ile başladı. Askeri törenden sonra Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

Sibsi'nin vefatının ardından geçici Cumhurbaşkanı olan Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır, törene katılanlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhammed Nasır ile Tunus Başbakanı Youssef Chahed ve merhum Cumhurbaşkanı Sibsi’nin ailesine, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini iletti.

Tören, cenaze geçit merasiminin ardından sona erdi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil ettiği törene, Filistin Başbakanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Kralı 6. Felipe, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:23
  1. Cenaze töreni
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'den BM'ye Barış Gücü kararı eleştirisi
    1. KKTC'den BM'ye Barış Gücü kararı..
    2. Bakan Soylu: Biz ne yaptığımızı..
    3. "Yarım saatten kısa sürede İsrail'i..
    4. ‘Hamilelik Okulu’nda bir dönem daha..
    5. Kasadan eksilen paraların sebebini..
    6. Ağır yaralı olarak hastaneye..
    7. Bakan Kurum’un Keskin’de verdiği..
    8. İstanbul'da su sayacı hırsızlığı
    9. Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık..
    10. Tekli: "Ciddi bir kaynağı BAL’daki 3..
    11. Osmaniye’de kurban fiyatları belirlendi
    12. Alanya’da kurpiyer kadınlı poker..
    13. Genç yaşta hayatını kaybeden Gülden..
    14. Geleceğin siber kahramanları..
    15. Şehit babasının fotoğrafına baktı
    16. Karadeniz sahili, güney sahillerini..
    17. Aksaray’da 78 kaçak göçmen yakalandı
    18. Canpolat mahalle gezilerini sürdürüyor
    19. Bakan Soylu Ağasar kıyafetini giydi,..
    20. Ruanda Büyükelçisi Düzce..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz