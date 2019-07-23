0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında iş birliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülere yönelik vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece öne

23 Temmuz 2019 Salı 18:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında iş birliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülere yönelik vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece öne
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S&P'den İngiltere'ye "anlaşmasız ayrılık" uyarısı
    1. S&P'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    2. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı..
    3. Hindistan'daki beyin iltihabı salgını
    4. TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop’tan..
    5. Kırklareli’de sağanak yağış
    6. Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk..
    7. Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
    8. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    9. Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve..
    10. MEB'den kitap okuyan öğrencilere..
    11. Kadroya geçen taşeron işçilere bayram..
    12. Piyasalarda gün sonu
    13. Şok ifadeler! "Beni Adnan Oktar ile..
    14. Borsa günü yükselişle tamamladı
    15. Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi
    16. Yasak yerde denize giren 108 kişiye..
    17. Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla..
    18. Enez Belediyesi, sivrisinek ile..
    19. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de..
    20. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamına..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi