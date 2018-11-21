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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile görüştü

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve TİKA Başkanı Serdar Çam da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:31
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı FuatOktay
  2. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir

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