0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

20 Kasım 2018 Salı 01:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel uçak TC-ANA ile TSİ 00.45'te Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Oktay'ı, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da Hartum'a geldi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 01:26
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
  2. Sudan ziyareti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ronaldo'dan 'Mesut Özil' itirafı: Çok sinirliyim...
    1. Ronaldo'dan 'Mesut Özil' itirafı: Çok..
    2. Yemen'de ateşkes talep eden tasarı BM..
    3. Beyaz Saray'da soru sorma yöntemleri..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da
    5. Beşiktaş'a sakatlık şoku!
    6. Şanlıurfa’da devrilen otomobilde 4'ü..
    7. Google'da bir özellik daha!..
    8. Nijerya'da silahlı çeteye operasyon!..
    9. Manisa'da 7 kişi sobadan zehirlendi
    10. IOC üyesi el-Sabah istifa etti
    11. Nijerya'da silahlı çete üyesi 14 kişi..
    12. "Türk Akımı'na dahil olmaya hazırız"
    13. UNRWA'nın bütçe açığında küçülme
    14. Trump, Prens Selman hakkındaki..
    15. BM'den terör devleti İsrail'e uyarı:..
    16. ABD'li Demokratlardan Kongrede baş..
    17. Google’dan Danimarka’ya 3’üncü veri..
    18. Devrilen ambulansın personeli..
    19. AB savunma alanında bağımsız aktör..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Kasım 2018
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!