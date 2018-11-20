Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel uçak TC-ANA ile TSİ 00.45'te Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Oktay'ı, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da Hartum'a geldi.

