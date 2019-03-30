Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi30 Mart 2019 Cumartesi 00:12
BÜKREŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi marjında Vucic ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 30 dakika sürdü.
YORUM YAZ