Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi

BÜKREŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi marjında Vucic ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 30 dakika sürdü.







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