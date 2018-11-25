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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, öğretmenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ortaokul ve lisede öğretmenliğini yapan Ahmet Yılmaz'ı evinde ziyaret etti- Emekli öğretmen Ahmet Yılmaz:- "Fuat Bey süper bir öğrenciydi. Yazılı kağıdını çıkarır, onun üzerine notlar alırdım. Onun kağıdı benim için bir cevap anahtarıydı. Diğer çocukların kağıtlarını ona göre okurdum"

25 Kasım 2018 Pazar 11:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, öğretmenini ziyaret etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ortaokul ve lisede öğretmenliğini yapan Ahmet Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Oktay, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla dün akşam ortaokulda fen bilgisi, lisede fizik derslerine giren Yılmaz'ın, Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evin kapısında karşılanan Oktay, bir süre görüştüğü Yılmaz'ın torunlarını sevdi.

Yılmaz'ın Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Oktay, "O dönemdeki hemen hemen tüm öğrencilerimizin size olan sevgisi, saygısı bambaşkaydı. Hepimizin üzerinde hakkı var hocamın. Sizi Allah için seviyoruz. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Emekli öğretmen Yılmaz ise ilk öğretmen olarak atandığında, "Allah'ım ben öğretmen oldum. Bana bu mesleği kısmet ettin. Beni mahcup etme." diyerek dua ettiğini söyledi.

"Öğrencilerin hakkı kalır" diye öğretmenlik hayatında bir dakika dahi derse geç girmediğini vurgulayan Yılmaz, kendisinden çok daha iyi öğretmenlerin mutlaka olabileceğini ama kendisinin Allah'ın verdiği kabiliyeti sonuna kadar kullandığını belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğunun sorulması üzerine, "Fuat Bey süper bir öğrenciydi. Yazılı kağıdını çıkarır, onun üzerinde notlar alırdım. Onun kağıdı benim için bir cevap anahtarıydı. Diğer çocukların kağıtlarını ona göre okurdum." dedi.

Öğrencisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görmesinden dolayı gurur duyduğunu anlatan Yılmaz, "Allah ömrünü uzun etsin. Ben her gün dua ediyorum. İşlerinin zor olduğunu, her gün çalışması gerektiğini söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu kadar enerjiyi nereden alıyor, imkan bulsam ona da soracağım. Ona yetişmek kolay değil. Allah kolaylık versin." diye konuştu.

Oktay, daha sonra öğretmeni Ahmet Yılmaz ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ziyaretinde Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de eşlik etti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:46
  1. 24 Kasım Öğretmeler günü
  2. Ahmet Yılmaz
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. ortaokul ve lise öğretmeni
  5. ziyaret

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