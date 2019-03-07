Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz. Hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz inşallah. Bu, 31 Mart'tan sonra Türkiye'yi çok çok daha
07 Mart 2019 Perşembe 11:28
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