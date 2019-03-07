Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz. Hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz inşallah. Bu, 31 Mart'tan sonra Türkiye'yi çok çok daha

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