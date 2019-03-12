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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muş’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘halk buluşması’ programına katılmak üzere Muş’a gitti.

12 Mart 2019 Salı 14:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muş’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘halk buluşması’ programına katılmak üzere Muş’a geldi.

 

Sultan Alparslan Havalimanı’nda Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, karşılamanın ardından Muş Valiliğine geçti. Burada tören mangasını selamlayan Oktay, kamu kurum amirleri ile tanışarak valilik şeref defterini imzaladı. Fuat Oktay, daha sonra valilik makamına çıktı. Vali Gündüzöz ile bir süre görüşen Oktay, ardından valilik tören alanında açılan panayırı gezdi. Oktay, ‘Halk Buluşması’na katılmak üzere Muş Ticaret ve Sanayi Odasına geçti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:23
  1. Muş
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