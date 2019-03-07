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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız."

07 Mart 2019 Perşembe 10:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:42
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