Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Muharip Uçak Projesi’nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023’te milli u
IHAAW104024-GEN/02-03-2019- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Muharip Uçak Projesi’nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5.02 Mart 2019 Cumartesi 10:45
IHAAW104024-GEN/02-03-2019- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Muharip Uçak Projesi’nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023’te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026’da göklerde göreceğiz, 2031’de envantere alacağız."02.03.2019 10:40:24TSINNNN
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