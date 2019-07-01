0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır."

01 Temmuz 2019 Pazartesi 04:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 04:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı
    1. Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i..
    2. Libya'da Türk vatandaşlarının..
    3. Oktay: "Türkiye Cumhuriyeti, tüm..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    5. GÜNCELLEME - KKTC'de düşen bir cisim..
    6. KKTC'de düşen bir cisim sonrası..
    7. Kktc’debüyük patlamalar ve yangın
    8. Osmaniye’de öfkeli damat dehşet..
    9. Özdere’deki yangın kontrol altında
    10. Elazığ’daorman yangını
    11. 2019 Avrupa Oyunları
    12. ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
    13. Sudan'daki gösterilerde 7 kişi..
    14. Samsunspor’un 54. kuruluş yıldönümü..
    15. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola..
    16. CHP'li belediye reklam panolarını..
    17. Erdoğan'dan tarihi ayar: Macron'a..
    18. 30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31..
    19. Finlandiya, AB Konseyi Dönem..
    20. İmar barışı için başvuru tarihi uzatıldı
    21. Yüzyılın İhaneti'ne çanak tutan..
    22. Özdere’de dumanların etkilediği iki..
    23. Avrupa'da 'insani' kriz! Göçmenlerin..
    24. 1 ton bamya yola savruldu
    25. Komando birlikleri Suriye’ye sevk..
    26. AFAD, kayıp yaşlı adamı dağlık arazide..
    27. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    28. Bolu’dan Kandıra’ya denize gelen 2..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 1 TEMMUZ 2019
    30. Sudan’da halk cuntaya karşı ayaklandı,..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
    DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
    ‘Tribündeki sloganlar iktidarı korkutuyor’ diyen CHP’ye ayar: Kimsenin tribünleri kullanmaya hakkı yok
    ‘Tribündeki sloganlar iktidarı korkutuyor’ diyen CHP’ye ayar: Kimsenin tribünleri kullanmaya hakkı yok
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Metin Külünk'ten kritik İstanbul açıklaması: Kandil verdiği desteğin karşılığını istiyor
    Metin Külünk'ten kritik İstanbul açıklaması: Kandil verdiği desteğin karşılığını istiyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    19 yaşındaki genç, 1 milyon liralık soruyu açtırdı!
    19 yaşındaki genç, 1 milyon liralık soruyu açtırdı!