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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu

21 Temmuz 2019 Pazar 16:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Girne'de düzenlenen Gemi Kurtaran Römorkörünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Görevlendirilmesi Töreni'nin ardından Lefkoşa'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Oktay, inşaat firmasından ve yetkililerden, inşaatın durumu ve yolcu kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:20
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  2. KKTC

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