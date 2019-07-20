0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti- Oktay:- "Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz"- "Biz sadece savaş zamanında, askeri alanda değil, her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanındayız"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KKTC'de temaslarını sürdüren Oktay, Başbakan Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Geride kalan 45 yılda kurum ve kuruluşlarıyla güçlü bir KKTC'nin oluştuğunu belirten Oktay, "KKTC'deki vatandaşlarımızın refah seviyesi sürekli artan bir trendde gelişerek devam ediyor. Biz refah seviyesinin daha ileri aşamalara çıkmasını istiyoruz. Biz sadece savaş zamanında, askeri alanda değil her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanındayız." diye konuştu.

Askeri hazırlığın yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da hazır olmak gerektiğini dile getiren Oktay, "Dolayısıyla reformlar önemli. Yapısal reformların KKTC'de güçlenmesi bizim için çok önemli. Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz. Burada bu haberi sizlerle paylaşmak isterim. Bu haber, yatırım ve hizmetlerin hızlandırılması anlamında can suyu boyutunda." dedi.

Oktay, ekonomik boyutun yanında sosyal ve kültürel boyutun da önemli olduğuna işaret ederek, KKTC'deki gençlerle Türkiye'deki gençlerin arkadaş olmalarının kültürel ve sosyal iş birliği anlamında iki toplumu bir arada tutacağını söyledi.

Türkiye'deki tüm gençlik ve spor kamplarından Kıbrıslı gençlerin faydalanabileceğini ifade eden Oktay, Türkiye'de gerçekleştirilen şehir tanıtım günlerinin Lefkoşa ve diğer kentlerde yapılması için de KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği ve belediye başkanlarıyla görüştüklerini, bu tür etkinliklerin somut projelerin gelişmesine yardımcı olacağını bildirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından iktisadi ve mali iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu çerçevede, yıl içinde KKTC'ye ilk etapta 750 milyon liralık kaynak aktarımı yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
  1. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
  2. KKTC Başbakanı Ersin Tatar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili vekillerden rahatlatan Filyos Limanı açıklaması
    1. AK Partili vekillerden rahatlatan..
    2. GÜNCELLEME - Samsun'da yangın
    3. Kapıkule'de 'gurbetçi' yoğunluğu
    4. KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu sona erdi
    5. IKBY: Erbil saldırısıyla bağlantılı..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
    7. Trabzonspor’a Linz’de coşkulu karşılama
    8. Twitter İran'a ait 3 ajansın hesabını..
    9. Londra'da Brexit ve Boris Johnson..
    10. Başkan Mescier, “Bakan Varank..
    11. Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı
    12. Aranan zehir taciri polisten kaçamadı
    13. Didim’de Uyuşturucu tacirlerine suçüstü
    14. Hong Kong'da hükümet taraftarları..
    15. Kocaeli’de denize giren 4 Suriyeli..
    16. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    17. MHP lideri Bahçeli: “Türkiye’nin önünü..
    18. Rumlardan “Türkleri kurşuna dizdik”..
    19. DÜZELTME- "Erbil saldırısının baş..
    20. Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü..
    21. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
    22. Beylikdüzü’ndeki cinayetin detayları..
    23. "Yazımda Kardeşlik Var" İstanbul final..
    24. Oğlunu dövüp, telefonunu kırdı diye..
    25. (Özel haber) Hikmet Karaman:..
    26. İki kişinin ölümüne sebep olan TIR..
    27. Muhammed Salah, İslamofobiye panzehir..
    28. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    29. Sakarya'daki sağanak
    30. AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti