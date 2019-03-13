Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eski Başbakan İrsen Küçük’ün cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra ailenin evine geçti. Oktay, burada Küçük’ün eşi Gülin Küçük ve kızı Gözde Küçük tarafından karşılandı. Aileye başsağlığı dileyen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye dileklerini iletti. Taziyede, İrsen Küçük için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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