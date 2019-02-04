Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşlarla bir araya geldi04 Şubat 2019 Pazartesi 19:13
LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC temasları kapsamında Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaretinde bulundu.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra Surlariçi'ne gitti.
Tarihi Arasta Çarşısı esnafına hayırlı işler dileyen Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
58 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan Munise Burçaklı ile bir süre sohbet eden Oktay, çarşıyı gezen turistlerle de görüştü.
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