Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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