Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü
04 Şubat 2019 Pazartesi 17:06
LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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