0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

01 Mart 2019 Cuma 15:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

KIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak için kente gelen Oktay, cuma namazı öncesi Kırıkkale Nur Camisi'nde kendisini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Namazın ardından Kırıkkale Valiliğine geçen Oktay, Valilik önünde tören mangası tarafından karşılandı.

Oktay, burada Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Yunus Sezer'le görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Sezer'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Kırıkkale Belediyesini ziyaret etmek üzere Valilikten ayrıldı.

Belediye önünde Kırıkkale Belediyesi mehter takımının eşliğinde karşılanan Oktay, burada kendisine çiçek veren çocukla yakından ilgilendi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Oktay'ı belediye çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:54
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Kırıkkale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    1. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    2. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    3. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    5. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    6. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    7. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    8. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    9. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    10. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    11. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    12. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    13. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    14. Toyota Supra yok sattı
    15. Futbol: Hazırlık maçı
    16. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    17. Yıldırım Demirören'in TFF..
    18. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    20. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    21. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    22. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    23. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    24. Yanık nasıl iyileşir?
    25. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    26. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    27. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    28. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    29. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    30. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var