Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz kon

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