0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsviçre'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile görüştü

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsviçre'de

CENEVRE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile görüştü.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Oktay, konferans kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor.

Oktay, BM Cenevre Ofisi'nde Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile bir araya geldi.

Görüşmede, 2018'de yaklaşık 355 milyon dolara çıkan ikili ticaret hacminin, 2 yıl içinde 1 milyar dolara yükseltilmesi, bunun için de en son 2014 yılında yapılan Karma Ekonomik Konsey Toplantısı'nın bu yıl yapılması konusunda mutabık kalındı.

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının onay süreçlerinin tamamlamasının ele alındığı görüşmede, Gana'nın Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesinden faydalanması için yapılacak ortak çalışma konusunda görüş birliğine varıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:29
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimeyle skandal ötesidir"
    1. "İzlanda'da yaşanan rezaletler tek..
    2. Ham çelik üretimi azaldı
    3. Profilinden Fenerbahçe'yi tamamen sildi!
    4. Başkandan "flaş futbolcu" sözü
    5. GÜNCELLEME - KARDEMİR'de arıza sonucu..
    6. Akdeniz Üniversitesi öğretim ve..
    7. AK Parti'den Doğu Akdeniz skandalına..
    8. Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban..
    9. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    10. Vah Valiliğinden ‘Gezginfest’..
    11. Kırklareli Üniversitesi öğretim ve..
    12. Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı
    13. Mısır'ın akil adamı İbrahim Yusri..
    14. Konya için kuvvetli yağış ve dolu..
    15. Borsa günü yükselişe tamamladı
    16. Otomobilin içinde kanlı infaz! 1 ölü,..
    17. Aydın’da ıslak mezuniyet
    18. BMGK'den Libya'ya silah taşıdığından..
    19. Bahçeli'den canlı yayın açıklaması:..
    20. Silivri sahilinde boğulma tehlikesi..
    21. Samsunspor’dan ’İsmet Taşdemir’..
    22. Haliliye Belediye Meclisi haziran ayı..
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. Belediye otobüsü minibüsle çarpıştı!
    25. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    26. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü..
    27. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    28. Moderatör ne demek? Moderatörün görevi..
    29. Borsada işlem hacmi sıralaması
    30. Gümüşhane’de turizm danışma ve..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"