Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında liderler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

CENEVRE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında liderler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı. Son yıllarda Cenevre'de düzenlenen en yüksek düzeyli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan "İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek" teması ile düzenlenen konferansa, 40 ülkeden devlet başkanı ve hükümet başkanları katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konferans kapsamında liderler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Yemekte İsviçre Federasyon Başkanı Alain Berset, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterella, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Nepal Başbakanı Sharma Oli, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Fildişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Daniel Kablan Duncan ve İLO Genel Direktörü Guy Ryder yer aldı.

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