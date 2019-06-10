0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile görüştü

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

CENEVRE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile görüştü.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için Cenevre'de bulunan Oktay, konferans marjında heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor.

Oktay, BM Cenevre Ofisi'nde Nepal Başbakanı Sharma Oli ile bir araya geldi. Görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Sadık Aslan da yer aldı.

Türkiye-Nepal ilişkilerinin güçlendirilmesi için atılacak adımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin karşılıklı büyükelçilikler açması ve bu yönde çalışmaların başlatılması konusunda prensip kararı alındı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak anlaşmaların bir an önce imzalanması yönünde mutabık kalınan görüşmede, savunma sanayi ile turizmde iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeledeki hassasiyeti muhataplara iletildi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:18
  1. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazi Almanya'sı özüne dönüyor! Siyasetçilerin söylemleri ırkçı saldırıları artırıyor
    1. Nazi Almanya'sı özüne dönüyor!..
    2. Türkiye'den Rum yönetimine sert tepki
    3. Dışişleri Bakanlığı: "(GKRY'nin Fatih..
    4. "İstanbul'a 30 karakol yapılacak"
    5. Bakan Kurum: "Sıfır Atık Projesi..
    6. GRAFİKLİ- Nazım Hikmet'in "Köylü..
    7. Erik Hamsen: "Hedefimiz 3 puan"
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    9. GÜNCELLEME 4 - Tekneyle açıldıkları..
    10. Zonguldak Kömöürspor’un kongre tarihi..
    11. Ülkede korkunç saldırı! En az 100 ölü
    12. Babalar için 360 pantolon
    13. Dilber ve Demir ailelerin mutlu günü
    14. Mali’nin Dogon köyüne yapılan..
    15. Kutsal topraklar bağrımızdan koparıldı!
    16. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    17. Yıldızgörer: “Milli Takımımıza..
    18. Hazine 7,4 milyar lira borçlandı
    19. İzlanda, Türkiye maçı hazırlıklarını..
    20. Halk içinde paniğe neden oldu! Kentte..
    21. Bakan Soylu'dan çarpıcı S-400 yorumu!
    22. Reel efektif döviz kuru endeksi azaldı
    23. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    24. Çarşamba’da kaza: 3 yaralı
    25. En fazla kaybettiren BES fonları
    26. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    27. Kazada ölen iki kardeşe gözyaşı
    28. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    29. En fazla kazandıran BES fonları
    30. Aydemir İstanbul’da Dadaşlarla buluştu
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."