0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, iplik fabrikasında incelemelerde bulundu

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İstanbul'da temaslarını sürdüren Oktay, ilk olarak AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Partililerle sohbet eden Oktay, pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne geçti. Oktay, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kopuz, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle sohbet etti.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, deri sektörünün Türkiye ve bölge ölçeğinde ciddi potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Karma ekonomik komisyon eş başkanı olduğu bazı Orta Asya ülkeleriyle yaptıkları görüşmelerde deri ham maddesi ve işleme konularının ön plana çıktığını vurgulayan Oktay, birlikte çalışarak bu ülkelerle yakın iş birliği yapmaları gerektiğini söyledi.

Oktay, deri sanayicilerinin sektöre ilişkin taleplerini dinledi, görüş alışverişinde bulundu. Aynı organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Diktaş İplik Fabrikasını da gezen Oktay, iplik sektörüne ilişkin bilgi aldı ve kadın işçilerle sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:24
  1. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
  2. iplik fabrikası
  3. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü
  4. işçilerle sohbet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir çok özel eserler kazanacak
    1. Eskişehir çok özel eserler kazanacak
    2. Biberon ve emzik alışkanlığı ne zaman..
    3. Bakanlık fotoğraflarını yayınladı!..
    4. Çakırözer’den Sarıcakaya’daki..
    5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    6. Alanya'da akaryakıt istasyonunda patlama
    7. Türkiye'ye hakaretler! Resmen..
    8. Bakan Bekir Pakdemirli: "Selde..
    9. Zonguldak'ta sağanak
    10. Üç özel bankada ortak ATM dönemi
    11. ExxonMobil Irak'taki çalışanlarını çekti
    12. Serbest piyasada altın fiyatları
    13. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    14. Samsun AFAD'dan deprem tatbikatı
    15. Harranlı kadınlar ünlü şeflere şıllık..
    16. İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2..
    17. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    18. Denize kıyısı olmayan Sivas’ta..
    19. Ağrı’da kuyuya düzen dana itfaiye..
    20. İran'dan ticarette "Rusya ve Çin"..
    21. Fatih'te tarihi ahşap binada yangın
    22. Kadınlar 3. Lig Yükselme Play-Off Grubu
    23. Ceyhan’da sinekle mücadele devam ediyor
    24. Otomobilin motor bölümüne giren yılan..
    25. Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı
    26. AB liderleri Brüksel'de toplanacak
    27. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    28. Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    30. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu