Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay ve şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın kabrini ziyaret etti04 Haziran 2019 Salı 19:44
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay ve şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın kabrini ziyaret etti.
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Oktay, Eyüp Mezarlığı'na gitti. Oktay, annesi Şaziye Oktay'ın kabri başında dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, aynı mezarlıkta bulunan şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.
Oktay, kabir ziyaretinde bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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