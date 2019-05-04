Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İsrail’in pervasızca sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail’in saldırısını kınadığını belirterek, “İsrail’in pervasızca sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail’in saldırısını kınadığını belirterek, “İsrail’in pervasızca sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’de bulunan Anadolu Ajansı ofisinin bulunduğu binayı vurmasını şiddetle kınıyorum. İsrail’in pervasızca sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez. Mazlum Filistin halkının sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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