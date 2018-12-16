Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gürcistan'da

TELAVİ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ile görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama töreni için Telavi'de bulunan Oktay, Bahtadze ile King Erekle II Sarayı'nda bir araya geldi.

Oktay, 2019'un ilk çeyreğinde yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için Bahtadze'yi Türkiye'ye davet etti.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Gürcistan ve Türkiye arasında sınır komşusundan daha öte güçlü ilişkilerin olduğu ifade edildi.

Son dönemde faaliyete geçen enerji ve ulaşım hatlarıyla iki ülke arasındaki bölgesel iş birliğinin arttığının vurgulandığı görüşmede, ekonomik iş birliği ve ortak projelerin artarak devam etmesi konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Görüşmede, güvenlik birimlerinin ortak çalışmasından duyulan memnuniyetin de vurgulandığı kaydedildi.