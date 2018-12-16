THY- Euroleague
0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gürcistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ile bir araya geldi

16 Aralık 2018 Pazar 16:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gürcistan'da

TELAVİ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ile görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama töreni için Telavi'de bulunan Oktay, Bahtadze ile King Erekle II Sarayı'nda bir araya geldi.

Oktay, 2019'un ilk çeyreğinde yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için Bahtadze'yi Türkiye'ye davet etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Gürcistan ve Türkiye arasında sınır komşusundan daha öte güçlü ilişkilerin olduğu ifade edildi.

Son dönemde faaliyete geçen enerji ve ulaşım hatlarıyla iki ülke arasındaki bölgesel iş birliğinin arttığının vurgulandığı görüşmede, ekonomik iş birliği ve ortak projelerin artarak devam etmesi konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Görüşmede, güvenlik birimlerinin ortak çalışmasından duyulan memnuniyetin de vurgulandığı kaydedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:47
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze
  3. King Erekle II Sarayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merdiven çıkmaya yüksünmeyin
    1. Merdiven çıkmaya yüksünmeyin
    2. MHP’li vekilden 'Ülkücü kardan adam'..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Patlayan tekerlek faciaya yol..
    5. Maçın ardından
    6. Irak Cumhurbaşkanı vatandaşlıktan..
    7. Çekmeceler çok işlevsel
    8. Kendini savunamayan Fatih Portakal,..
    9. Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
    10. Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi büyük..
    11. Polis, durdurduğu kamyonetten kaçan..
    12. FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine..
    13. Dr. Şaban Kızıldağ Eskişehir Kitap..
    14. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    15. "Yeniden Refah iktidarında..
    16. "Türkiye'de dizel motor problemi..
    17. Brüksel'de "göç sözleşmesi" protestoları
    18. Hiçbir veterinerin bakmadığı ayağı..
    19. CHP Mamak Teşkilatında eğilim yoklaması
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı