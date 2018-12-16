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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gürcistan’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama törenine katıldı

16 Aralık 2018 Pazar 15:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gürcistan’da

TELAVİ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama törenine katıldı.

Oktay, beraberindeki heyetle törenin yapılacağı King Erekle II Sarayı’na geldi.

Konuk devlet başkanları ve temsilcileri için hazırlanan salona geçen Oktay, burada Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile sohbet etti.

Ardından tören alanına geçen Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin katılımcılara hitabını dinledi.

Zurabişvili’nin cumhurbaşkanlığı için yemin etmesinin ardından tören sona erdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:54
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. göreve başlama töreni
  3. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili

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