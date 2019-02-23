Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nereden alıyor? Tabii ki milletten değil, FETÖ'den ve Kandil'den alıyor."

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