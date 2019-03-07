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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."

07 Mart 2019 Perşembe 10:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:28
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

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