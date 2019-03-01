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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “FETÖ’yü, PKK’sı, DHKPC’si ve terör örgütlerini tarihe gömeceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC’si; adı farklı cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 20:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “FETÖ’yü, PKK’sı, DHKPC’si ve terör örgütlerini tarihe gömeceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC’si; adı farklı cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz” dedi.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat’ın yıldönümünde, yaşanan karanlık günleri yeniden hatırladıklarını ifade ederek, “Vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kast edenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Oktay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


“28 Şubat döneminde imam hatipleri kapatan, kızlarımızı üniversiteye sokmayan ve seçilmiş iradeyi vesayet altında tutan kirli zihniyete karşı demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da ülkemize yönelik, içerden-dışardan her türlü tehdidi yok etmeyi inatla ve inançla sürdürüyoruz. Kahraman Türk milletinin evlatları olarak yerli ve milli savunma sanayimizle, sarsılmaz inancımızla, imanımızla, karanlık ellerin maşası terör örgütlerini yok etmek için mücadele ediyoruz. Çanakkale ruhu, 15 Temmuz ruhu, 82 milyonun yüreğinde, hepimizin yüreklerinde hala dimdik ayaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız, hiçbir teröriste göz açtırmayacağız; nefes aldırmayacağız. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle bizi bu yolda hiç kimse durduramaz. FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC’si; adı farklı cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz.”



“Ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız”


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız, esneklik ve tüm avantajları kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini de kaydeden Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Önümüzdeki dönem yeni projeler üretme, yeni yatırımlar yapma dönemidir. Sadece Kırıkkale’de değil Türkiye’nin tamamında yeni projeler, yeni yatırımlar için çok çalışmamız gereken bir dönemin içindeyiz. Bu açıdan 31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için kritik bir dönemeçtir. Bizim nezdimizde belediyecilik memleketi gönülden sevenlerin işi. Gönül belediyeciliğinin Kırıkkale’de güçlenerek devam etmesi için Mehmet Saygılı kardeşimize gerekli desteği vereceğinize inancım tamdır” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:42
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