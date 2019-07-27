Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay es-Sibsi’nin cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin Tunus’ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin Tunus’ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra birçok ülkenin devlet başkanları ve yabancı heyet katıldı. Kartaca Sarayı’nda düzenlenen cenaze töreninde liderler tek tek açıklamalarda bulunarak üzüntülerini dile getirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da hazır bulunduğu törende olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

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